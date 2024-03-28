Магнитные бури, прогноз на 28, 29, 30 марта: будут ли тяжелые дни

Солнечная активность в конце марта будет щадящей.

| Автор: Соколенко Виктория

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США продолжает делиться прогнозами магнитных бурь на короткий промежуток в 3 дня. Явление имеет силу от 2 до 9. Это К-индекс.

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28 марта магнитная буря получила К-индекс 3 и зеленый уровень. Это минимальное геомагнитное волнение. 29 и 30 марта магнитосфера полностью нормализируется.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине выросло число людей с ПТСР.

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