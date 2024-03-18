Черви разрушили украинцу четверть печени

В прошлом году среди жителей региона фиксировалось 5 случаев заражения.

| Автор: Соколенко Виктория

Во Львове зафиксирован первый в текущем году случай эхинококкоза. Это редкая паразитарная болезнь, при которой гельминты поражают печень, легкие и прочие органы. Об этом сообщается во Львовском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

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38-летний местный житель обратился к медикам с жалобами на дискомфорт и боль правом подреберье. Кроме того, фиксировались пожелтение кожи и склер, общая слабость. УЗИ показало кисту в правой половине печени. Когда ткань органа направили на исследование, результат шокировал специалистов - эхинококкоз печени.

Единственный радикальный метод лечения – хирургический. Пораженные ткани могут восстанавливаться. В отдельных случаях под оперативное вмешательство попадают целые доли пораженных органов.

"Наибольший риск заболеть имеют люди, которые контактируют с домашними животными, прежде всего с собаками. Они в свою очередь заражаются при поедании инфицированного мяса или внутренних органов крупного рогатого скота и свиней. Яйца эхинококка со временем с испражнениями животного попадают во внешнюю среду. Там способны длительное время сохраняться на коже животных, в почве, воде. Человек может заразиться при потреблении овощей, ягод, воды, загрязненных выделениями хищников, содержащих яйца гельминта", - отмечают в Центре.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львовской области из глаза 43-летнего мужчины врачи достали гельминта размером в 11 см.

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