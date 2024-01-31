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Когда расстояние – критический фактор: что помогает украинцам в медицине
Когда в вопросах здоровья телемедицина считается критическим фактором, на помощь приходит телемедецина. Это комплекс действий, технологий и мер. Грубо говоря – использование средств дистанционной связи в виде обмена электронными сообщениями, информируют в НСЗУ.
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Простыми словами, человек чувствует виртуальное присутствие врача. Плюс к этому, защищенные каналы передачи информации, сохранение медицинской тайны и конфиденциальности.
"Например, телемедицина - это виртуальные операционные, дистанционный мониторинг беременности с помощью портативного диагностического комплекса и т.п. Решение о целесообразности использования средств телемедицины для постановки диагноза, обследования, консультирования во время сложного оперативного вмешательства принимает врач", - отмечают в Национальной службе здоровья.
Напомним, ранее мы писали о том, что критически важная операция в Украине стала бесплатной.
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