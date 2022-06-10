Путина сопровождает охранник, который собирает его стул в туалете - СМИ

У российского диктатора есть "спецработник", который отвечает за сбор его мочи и фекалий.

Главу страны-агрессора Владимира Путина за границей сопровождает охранник, который в туалетах собирает его мочу и фекалии в специальный чемодан для вывоза в РФ. Такая информация приводится в статье французского журнала Paris Match.

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Авторы материала указывают, что это делается для того, чтобы никто не смог заполучить образцы стула российского президента для установления состояния его здоровья.

Журналисты получили доказательства работы сотрудника Федеральной службы охраны России от соприкасающихся источников. Это произошло во время визита Путина в Саудовскую Аравию. Тот же охранник сопровождал кремлевского диктатора в туалете во Франции.

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Напомним, ранее в сети появилась информация от экс-сотрудника КГБ на счет диагноза Владимира Путина.

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