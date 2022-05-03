Польша впервые провела трансплантацию для украинцев

Польша активно помогает Украине по всем фронтам.

С первых дней войны Польша не жалела своих сил для поддержки наших переселенцев. Страна помогает не только убежищем, а лекарствами и оружием. Но самым большим подарком для Украины стало донорство, сообщили в Национальном движении "За трансплантацию" в Facebook.

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Украинке Юлии пересадили сердце умершего поляка. Операция спасла девушке жизнь.

"Юлия уже долгое время страдала сердечной недостаточностью. Ее сердце не могло полноценно обеспечивать кровоснабжение организма из-за редкой формы кардиомиопатии. Девушка ждала донора и операцию. Однако война все изменила. Для миллионов людей и 36-летней жительницы Украины, которая в тяжелом состоянии попала в Польшу. Операция прошла успешно, сейчас ей предстоит долгий период восстановления и реабилитации", - сказано в сообщении.

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По словам Национального движения "За трансплантацию" такое оперативное вмешательство проведено впервые.

"Потому что Украина не является членом никакой международной организации, которая координирует трансплантации в разных странах", - добавили в организации.

Напомним, ранее bigmir.net сообщал, что украинцы будут получать новую смс-рассылку.

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