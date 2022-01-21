Человеку впервые пересадили модифицированную почку свиньи

Пересадка совершалась человеку с умершим мозгом для проверки возможностей модификации.

| Автор: Максим Григорьев

Группа хирургов из Университета Алабамы в Бирмингеме доказала, что можно генетически изменить свинью, чтобы ее почки можно было использовать для пациентов, перенесших трансплантацию. Врачи пересадили почки от генетически измененной свиньи в брюшную полость человека с мертвым мозгом, и, как сообщает The New York Times, процедура была описана в статье, опубликованной в American Journal of Transplantation.

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По словам врачей, почки свиньи начали вырабатывать мочу уже через 23 минуты после процедуры и продолжали это делать в течение трех дней. Почки пациента были полностью удалены, и в его организме не было признаков отторжения трансплантированных органов. Это последняя из серии разработок, в которых органы от генетически измененных свиней были успешно пересажены людям. В конце 2021 года врачи NYU Langone Health прикрепили свиную почку к кровеносным сосудам верхней части ноги пациента с мертвым мозгом . А всего несколько дней назад врачи Медицинской школы Университета Мэриленда пересадили сердце свиньи живому пациенту в рамках экспериментальной процедуры.

Хирурги UAB провели операцию с согласия семьи реципиента Джеймса Парсонса, который хотел стать донором органов. Теперь они называют этот тип исследования его именем. Хотя в этом случае у реципиента был мертв мозг, это большой шаг к клиническим испытаниям с участием живых пациентов, которые, как они надеются, начнутся в конце этого года. Доктор Джейми Локк, ведущий хирург команды, сказал, что это не был разовый эксперимент, и что надежда состоит в том, чтобы "продвинуть область, чтобы помочь... пациентам». Врач, который является директором программы UAB по пересадке несовместимых почек, добавил: «Какой чудесный день будет, когда я смогу прийти в клинику и узнать, что у меня есть почка для всех, кто ждет меня".

По данным Сети закупок и трансплантации органов , в настоящее время в листе ожидания на трансплантацию почки стоят 90 272 человека. Кроме того, каждый месяц в лист ожидания на орган добавляется около 3000 новых пациентов. Доктор Локк сказал, что "почечная недостаточность невосприимчива, серьезна и серьезна" и что "она требует радикального решения". Она надеется, что в течение следующих пяти лет сможет предложить спасающую жизнь пациентам трансплантацию свиной почки.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые напечатали печень человека на 3D-принтере.