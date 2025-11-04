Открыт легкий способ сделать интим ближе и приятнее

Прикосновения имеют больше роли, чем многие могли представлять.

| Автор: Соколенко Виктория

Исследователи из Университета Карачи изучили, как различные формы физического контакта между партнерами отражаются на уровне сексуального удовлетворения и эмоциональной близости.

Ученые отмечают, что многие аспекты человеческой сексуальности до сих пор остаются недостаточно изученными со стороны нейрофизиологии и психологии. В этой работе специалисты объединили данные о гормональных реакциях, биологических механизмах и восприятии доверия, чтобы понять, как телесные взаимодействия влияют на эмоциональные связи в отношениях.

"О поведении человека в интимной сфере говорят часто, но объективных данных о физиологических и эмоциональных процессах все еще мало. Мы постарались рассмотреть этот вопрос с позиций эволюционной психологии и нейробиологии, исключив культурные стереотипы и субъективные оценки", - объяснил психолог Рехан Хайдер, один из авторов исследования.

В первой части работы приняли участие пары в возрасте от 18 до 50 лет. Ученые сопоставили данные опросов и наблюдений, чтобы определить, как формы телесного контакта влияют на доверие между партнерами и удовлетворенность интимной жизнью.

Результаты показали: большинство респондентов связывают физическую близость с ощущением эмоциональной вовлеченности, покоя и безопасности. Эти состояния сопровождались повышением уровня окситоцина и пролактина — гормонов, отвечающих за формирование привязанности и доверия.

"Нас удивило, насколько одинаково участники описывали чувство умиротворения и внутреннего единства, возникающее во время телесного контакта. Это подчеркивает важность психологического компонента, который выходит за рамки обычных физиологических реакций", — отметил Хайдер.

Отдельный опрос, проведенный среди 500 мужчин, показал, что телесное взаимодействие усиливает не только удовольствие партнерши, но и эмоциональную вовлеченность самих мужчин, укрепляя чувство близости. Ученые связывают это с активацией гормональных систем, отвечающих за доверие и социальное сближение.

В исследовании также участвовали 120 женщин, чьи ответы продемонстрировали, что осознанное восприятие телесных прикосновений как проявления нежности и доверия усиливает ощущение безопасности и снижает уровень тревожности.

