Как понять, что вас заблокировали в Telegram, WhatsApp и Viber - простые нюансы

Бан в мессенджерах не предполагает официальных уведомлений или точных признаков.

| Автор: Соколенко Виктория

Обычные смс-ки уже давно ушли в тень благодаря обилию разных мессенджеров. Самыми популярными сейчас считаются Telegram, WhatsApp и Viber. Но переписки не всегда предполагают веселое общение и обмен стикерами. Бывает, что пользователь той или иной программы оказывается заблокирован своим собеседником. Bigmir.net расскажет, как понять попали ли вы в чью-то немилость.

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В Telegram заблокированный пользователь не получает никаких уведомлений. Чат по-прежнему сохраняет все медиа и сообщения. О блоке может свидетельствовать визуальное изменение: на месте аватара человека, с которым вы ранее общались, теперь отображаются первые буквы имени. Также, любое новое ваше сообщение будет иметь лишь одну галочку, а не две. Со звонками все куда проще – Telegram выдаст сообщение о неудачном соединении со ссылкой на настройки приватности. Помимо этого, в статусе диалога собеседник будет иметь надпись "Был очень давно".

В WhatsApp ситуация похожа. Сообщения в один конец будут иметь отметку серого цвета, а не синего. Вместо аватара появляется схематическая пиктограмма силуэта человека. Если совершить звонок – на том конце телефона не появятся звуки и оповещения, хоть у вас были слышны гудки.

В Viber свидетельством блока является одна серая галочка возле отправленных сообщений. При этом учтите, серая галка значит, что сообщение отправлено у вас, но не доставлено адресату.

Напомним, ранее bigmir.net рассказывал о том, какие программы рекомендует Минцифра для безопасных переписок.

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