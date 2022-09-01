В Telegram удалены 70% ников: самые ценные попадут на аукцион

Сквоттеры не позволяли получить людям желаемые имена. Они им просто не отвечали или обманывали их.

| Автор: Соколенко Виктория

Telegram отобрал у киберсквоттеров из Ирана их ники. Имена были зарезервированы и не использовались более года. Об этом сообщил основатель платформы Павел Дуров.

"Это создало кладбище мертвых имен пользователей, которые загромождали результаты поиска и мешали миллионам пользователей Telegram выбирать подходящие общедоступные адреса для своих учетных записей, групп и каналов. В середине августа мы удалили все публичные адреса Telegram, связанные с каналами, которые были пусты или неактивны в течение последнего года. Мы будем постепенно повторно вводить 99% этих адресов в общественное пользование, на этот раз с алгоритмическими ограничениями и ограничениями геолокации, чтобы больше пользователей, а не только избранные, могли извлечь выгоду", - отметил Дуров.

Читайте также: Дуров раскритиковал компанию Apple

Самые короткие и ценные ники, вероятно уйдут с молотка на аукционе.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в Telegram появилась возможность установить "файну українську".

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.