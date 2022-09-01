В Telegram удалены 70% ников: самые ценные попадут на аукцион
Telegram отобрал у киберсквоттеров из Ирана их ники. Имена были зарезервированы и не использовались более года. Об этом сообщил основатель платформы Павел Дуров.
"Это создало кладбище мертвых имен пользователей, которые загромождали результаты поиска и мешали миллионам пользователей Telegram выбирать подходящие общедоступные адреса для своих учетных записей, групп и каналов. В середине августа мы удалили все публичные адреса Telegram, связанные с каналами, которые были пусты или неактивны в течение последнего года. Мы будем постепенно повторно вводить 99% этих адресов в общественное пользование, на этот раз с алгоритмическими ограничениями и ограничениями геолокации, чтобы больше пользователей, а не только избранные, могли извлечь выгоду", - отметил Дуров.
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Самые короткие и ценные ники, вероятно уйдут с молотка на аукционе.
Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в Telegram появилась возможность установить "файну українську".
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