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Как изменить Apple ID на iOS, macOS и в браузере

Apple ID содержит личную информацию и настройки пользователей.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Как изменить Apple ID на iOS, macOS и в браузере
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Apple ID – система аутентификации во многих продуктах компании Apple. Речь о App Store, iCloud, iMessage, FaceTime и Apple Music. Ключ также нужен для настройки любого нового устройства. Для обеспечения безопасности нужно менять пароль каждые несколько месяцев. Bigmir.net публикует инструкцию о том, как сменить код, чтобы уберечься от взлома.

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iOS

  • Зайдите в "Настройки", коснитесь своих данных вверху и выберите "Пароль и безопасность".
  • Далее "Изменить пароль".
  • Введите старую комбинацию, придумайте новую и подтвердите ее. Нажмите "Изменить".
  • Вернитесь в главное меню настроек, совершите вход по новому паролю.

macOS

  • Выберите "Системные параметры", а потом Apple ID.
  • Перейдите в раздел "Пароль и безопасность".
  • Нажмите "Изменить пароль".
  • Введите пароль действующий пароль, затем новый и подтвердите действия. Нажмите "Изменить".

Браузер

  • Зайдите на сайт appleid.apple.com.
  • Выберите "Вход" и зайдите в профиль Apple ID.
  • Выберите "Вход и безопасность" – пункт "Пароль".
  • Введите текущий пароль, затем новый и подтвердите. При необходимости, на этой же странице можно выйти со всех гаджетов и сайтов Apple.
  • Нажмите "Изменить пароль".

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в честь 15-го дня рождения iPhone Apple решила добавить в iOS самые первые обои операционной системы. Речь о картинке с рыбами-клоунами, которую Стив Джобс использовал во время презентации телефона в 2007 году.

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