Как изменить Apple ID на iOS, macOS и в браузере

Apple ID содержит личную информацию и настройки пользователей.

| Автор: Соколенко Виктория

Apple ID – система аутентификации во многих продуктах компании Apple. Речь о App Store, iCloud, iMessage, FaceTime и Apple Music. Ключ также нужен для настройки любого нового устройства. Для обеспечения безопасности нужно менять пароль каждые несколько месяцев. Bigmir.net публикует инструкцию о том, как сменить код, чтобы уберечься от взлома.

Читайте также: Apple Maps получили интересное обновление

iOS

Зайдите в "Настройки", коснитесь своих данных вверху и выберите "Пароль и безопасность".

Далее "Изменить пароль".

Введите старую комбинацию, придумайте новую и подтвердите ее. Нажмите "Изменить".

Вернитесь в главное меню настроек, совершите вход по новому паролю.

macOS

Выберите "Системные параметры", а потом Apple ID.

Перейдите в раздел "Пароль и безопасность".

Нажмите "Изменить пароль".

Введите пароль действующий пароль, затем новый и подтвердите действия. Нажмите "Изменить".

Браузер

Зайдите на сайт appleid.apple.com.

Выберите "Вход" и зайдите в профиль Apple ID.

Выберите "Вход и безопасность" – пункт "Пароль".

Введите текущий пароль, затем новый и подтвердите. При необходимости, на этой же странице можно выйти со всех гаджетов и сайтов Apple.

Нажмите "Изменить пароль".

Читайте также: В Instagram появилась функция Live Producer

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в честь 15-го дня рождения iPhone Apple решила добавить в iOS самые первые обои операционной системы. Речь о картинке с рыбами-клоунами, которую Стив Джобс использовал во время презентации телефона в 2007 году.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.