На нем можно ездить: как выглядит велосипед-великан, который поставил рекорд

Создатели около 5 лет осуществляли свою задумку.

| Автор: Соколенко Виктория

Во Франции пара друзей, Николя Барриоз и Дэвид Пейру, создали самый высокий велосипед в мире, высота которого достигает 7,77 м. Идея пришла им в голову, когда они находились в пабе, и вскоре после этого приступили к разработке дизайна и поиску необходимых материалов,сообщает Книга рекордов Гиннесса.

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Французы переплюнули прошлый рекорд на 36 см. Велосипед, созданный этой парой, сохраняет основные черты обычного:наличие седла, двух колес стандартного размера и руля, связанного с двумя тормозными рычагами. Однако в отличие от обычного велосипеда он имеет гигантскую раму, а педали соединены с задним колесом 16-метровой цепью.

Напомним, ранее мы писали о том, что папа и сын создали самый быстрый в мире дрон.

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