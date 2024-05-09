Интересно и обидно: почему инопланетяне не хотят контактировать с нами

Пока интереса у внеземных жителей к нам совершенно нет.

| Автор: Соколенко Виктория

Поиск внеземных цивилизаций представляет собой сложную задачу, в основе которой лежит предположение, что инопланетяне следуют тем же законам физики, что и мы. Однако человечество сталкивается с трудностями из-за неопределенности в том, что именно нужно искать. Об этом сообщает FLScience.

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Согласно ученым, человеческая цивилизация находится на низком уровне развития, что, возможно, мешает нам установить контакт с инопланетянами. Они утверждают, что по шкале Кардашева, классифицирующей типы цивилизаций по уровню энергопотребления, наша оценивается примерно в 0,78 и даже не достигает уровня I. Интересные события, судя по всему, начинаются только у цивилизаций II типа.

По словам специалистов, человечество быстро перешло от использования аналоговых к цифровым сигналам связи. В то время как аналоговые сигналы, используемые для связи, могли бы быть неэффективными в контексте общения с чужеродными цивилизациями, возможно, что инопланетные общества стали бы "радио-тихими" за последние 100 лет, что усложняет их обнаружение.

Для отправки сигналов через галактику или даже Вселенную, особенно для непрерывных маяков, обеспечивающих лучшие шансы на обнаружение, требуется огромное количество энергии, гораздо больше, чем человечество способно произвести. Цивилизации типа I представляют собой общества, способные использовать все доступные им энергетические ресурсы на своей планете. Цивилизация типа II обладает способностью брать энергию своей звезды, возможно, с помощью постройки так называемой "Сферы Дайсона". Цивилизации III типа - инопланетные общества, которые способны использовать энергию, доступную во всей своей галактике.

В первых двух случаях производство энергии достаточно хорошее. По подсчетам, наш мир сможет их достичь через 3200 и 5800 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что для изучения Земли перед инопланетянами стоят 2 препятствия.

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