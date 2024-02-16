Для изучения Земли перед инопланетянами стоят 2 препятствия - ученый

Специалист изучает инженерные разработки для экстремальных условий. Космос в их числе.

| Автор: Соколенко Виктория

Инопланетянам, которые захотят отправить свои зонды на Землю, придется побороть 2 препятствия. Первое – физика, второе – инженерия. Такое мнение высказал доцент кафедры материаловедения и инженерии Калифорнийского университета в США Скотт МакКормак.

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По его словам, так же как и люди десятилетиями искали НЛО, внеземные цивилизации могут проводить поиск человечества. Это для них не так просто, как и для нас.

"Прочность – это, как правило, способность материала поглощать энергию, а такие твердые материалы, как алмазы, обычно имеют меньшую прочность. Чтобы противостоять этим воздействиям, вам нужен материал, который будет иметь высокую твердость, чтобы противостоять деформации, так и высокую вязкость разрушения. Что это может быть за материал? Я думаю, у нас пока что нет ответа", - прокомментировал МакКормак говоря о том, из чего могут быть сделаны зонды.

Еще он добавил, что в целом, отправка зонда в космос, не зная куда, равна поговорке об иголке в стоге сена. По сути, и для людей, и для инопланетян, это дает низкий шанс когда-то найти друг друга.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший военный США заявил о контакте с НЛО.

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