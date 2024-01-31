Бывший военный США заявил, что у него был контакт с НЛО

Мужчина с докладами о своем путешествии выступает по всему миру.

| Автор: Соколенко Виктория

Алекс Кольер служил пилотом вертолета в армии. Мужчина утверждает, что он разговаривал с двумя инопланетянами в 1980 годах. Контакт был настолько масштабным, что его якобы фактически забрали на космический корабль. Там заставили носить пояс, в том числе, для разговора с внеземными субъектами в течение 3-месячного периода, сообщает Daily Star.

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Встреча произошла в момент, когда он играл в прятки в поле кукурузы и уснул. Проснулся – был на борту корабля.

"В 1989 году мне выпала честь провести три месяца, а точнее 92 дня - живя с андромедианцами на одном из их материнских кораблей. По земному времени, с тех пор, как я ушел и меня вернули, меня не было всего 18 минут - путешествие во времени - большая вещь. За эти три месяца я имел возможность узнать об их обществе и понаблюдать за ним, и я также был немного похож на рыбу в аквариуме, потому что многие из них могли наблюдать за мной и слушать мои мысли. В то время они обучали своих детей ремеслу о нашем мире", - сказал Кольер.

По его словам, простые люди могут думать, чтобы такие корабли имели бы диаметр около 1200 км. Но проблемы пресечения разных пространств означали для него, что он на самом деле не был уверен, что перед ним является.

"Физический корабль снаружи имеет длину около 1200 км, и это связано с физическими законами измерения, в котором он находится. Внутри действуют другие законы... В ту минуту, когда вы пересекаете этот порог, вы оказываетесь в другом измерении, и ваша физическая форма должна претерпеть изменения. Они дали мне пояс, который я должен был носить, который удерживал вместе мои атомы, молекулы и клетки - он буквально образовывал вокруг меня кокон, но я мог прикасаться к ним, а они могли прикасаться ко мне. Физически вы чувствуете себя легче, выше и полнее энергии. Их один день эквивалентен 31 дню в нашем мире. Они думали, что я нездоров, потому что мне все время приходилось вздремнуть", - добавил военный.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Мексике показали "трупы инопланетян".

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