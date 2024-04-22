Не зеленый: ученые назвали вероятный цвет инопланетян

Фиолетовый сродни "новому зеленому".

| Автор: Соколенко Виктория

Инопланетяне могут жить на планете, похожей на Землю. Но она не будет такой же зеленой. Об этом сообщает NDTV.

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Кроме того, сами инопланетяне могут иметь другой цвет. К примеру, фиолетовый из-за бактерий. Ученые предполагают, что их место обитания может почти не иметь видимого света.

Они нашли световые сигналы из миров, где есть недостаток солнечного света и кислорода. Как у многих экзопланет. Для Земли доминирующим цветом является зеленый. Так как растения и бактерии превращают свет Солнца в энергию благодаря зеленому хлорофиллу. На планете, которая вращается вокруг меньших и более тусклых звезд организмы способны выжить только за чет метаболизма с помощью другого инфракрасного свечения.

Для научной работы специалисты вырастили ряд бактерий, измерили длину волн света, которые они отражали. Далее последовало моделирование световых сигналов, которые можно увидеть в других мирах. Фиолетовые бактерии могли выживать благодаря фотосинтезу в слабом освещении по сравнению с растениями. Эти бактерии используют много разновидностей хлорофилла. Реакция не приводила к образованию кислорода.

"Наши модели показывают, что в зависимости от поверхностного покрытия биоты и облачного покрова широкий спектр земных планет может иметь признаки поверхностных биопигментов фиолетовых бактерий. Хотя неизвестно, может ли жизнь или фиолетовые бактерии развиваться в других мирах, фиолетовый цвет может стать новым зеленым цветом в поисках поверхностной жизни", - отмечается в публикации.

Напомним, ранее мы писали о том, что для изучения Земли перед инопланетянами стоят 2 препятствия.

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