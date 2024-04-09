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Полное солнечное затмение: лучшие фото из разных уголков мира
В понедельник, 8 апреля, состоялось полное солнечное затмение. Его видели за границей. Украинцы могли любоваться явлением онлайн, благодаря трансляции NASA.
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По словам ученых, затмение было особенным из-за своего эффекта, который не похож ни на что другое.
"Должно стать очень темно, все животные затихнут, поскольку будут думать, что это - закат. А солнце будто садилось во всех направлениях на горизонте", - говорила астрофизик из университета Аризоны Эрика Хемден.
Bigmir.net подобрал несколько красочных фото полного солнечного затмения.
Напомним, посмотреть запись трансляции затмения можно на нашем сайте тут.
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