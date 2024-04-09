Полное солнечное затмение: лучшие фото из разных уголков мира

Нынешнее затмение было уникальным из-за того, что оно прошло через всю Северную Америку. Территория является очень густозаселенной.

| Автор: Соколенко Виктория

В понедельник, 8 апреля, состоялось полное солнечное затмение. Его видели за границей. Украинцы могли любоваться явлением онлайн, благодаря трансляции NASA.

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По словам ученых, затмение было особенным из-за своего эффекта, который не похож ни на что другое.

"Должно стать очень темно, все животные затихнут, поскольку будут думать, что это - закат. А солнце будто садилось во всех направлениях на горизонте", - говорила астрофизик из университета Аризоны Эрика Хемден.

Bigmir.net подобрал несколько красочных фото полного солнечного затмения.

Фото - Getty Images

Фото - Getty Images

Фото - Getty Images

Фото - Getty Images

Фото - Getty Images

Фото - Getty Images

Напомним, посмотреть запись трансляции затмения можно на нашем сайте тут.

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