Украина увидит солнечное затмение, которое бывает раз в 18 лет

Затмение видно в 89 странах и близлежащих территориях.

| Автор: Соколенко Виктория

25 октября украинцы смогут наблюдать частичное солнечное затмение Сарос 124. Затмение начнется на территории Исландии и завершится в районе Аравийского моря. Bigmir.net рассказывает об уникальности явления.

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Сарос – период повторения солнечных и лунных затмений. Сарос 124 повторяется каждые 18 лет и 11 дней. В него входят 73 затмения. Серия 124 началась с частичного солнечного затмения 6 марта 1049 года и достигла полного затмения 12 июня 1211 года. В серию вошло одно гибридное затмение и ни одного кольцеобразного. Закончится все частичным затмением 11 мая 2347 года. Самая большая длительность полного затмения составляла 5 минут 46 секунд 3 мая 1734 года.

На долготе Киева затмение начнется в 09:22:46, максимальный пик – в 10:36:48, окончание 11:49:54. По продвижению на восток начало будет стартовать позднее. К примеру, в Харькове – в 09:28:43.

ВАЖНО: наблюдать без защитных средств за солнечным затмением не стоит. Нужно иметь специальные очки, телескоп или бинокль. В противном случае, можно ослепнуть из-за сильного потока излучения.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что рядом с Солнечной системой появилась крупная черная дыра.

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