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Что поможет повысить интеллект: правда и мифы
Наш мозг может учиться в течение всей жизни. Причина проста – потрясающая нейропластичность, возможность менять нервную систему в виде ответа на многообразную окружающую среду. За счет этого механизма мозг может восстанавливаться после травм и нарушений. Ум сравним с мышцами. Потому, bigmir.net сегодня рассказывает, какая регулярная нагрузка будет позитивной, поможет прокачать интеллект и держать его в тонусе.
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ТОП способов повысить интеллект
Стоит начать с простого – занятий спортом. Еще в 1999 году ученые обнаружили, что бег усилил интеллектуальные возможности мышей. Те особи, которые свободно добирались к беговому колесу, имели прирост новых клеток в гиппокампе. У людей физическая подготовка позволяет усовершенствовать концентрацию внимания, скорость обработки сведений и переключение между задачами. Также становится лучшим объем памяти.
Также самый доступный способ – кофе. Кофеин влияет на контроль внимания и позволяет быть сосредоточенными. Главное, не превышать норму. Она составляет 400 мг в сутки. Примерно, речь о 5 маленьких чашках эспрессо. Свою частичку в позитивную тенденцию вносят продукты с обилием Омега-3. Речь о жирной рыбе и грецких орехах. Не лишние – витамин К, которым богат шпинат, флавоноиды, отвечающие за яркие цвета фруктов и овощей.
Остальные рекомендации:
- Сон. В этом блаженном состоянии мозг не только отдыхает, а и приводит в порядок полученную за день информацию. Плюс – поддержание когнитивных функций.
- Игры. В 2009 году ученые в Нью-Мексико определили, что Тетрис эффективен для лучшей работы головного мозга. Научные труды о современных видеоиграх показали, что у геймеров развиты сразу несколько типов внимания, к примеру, устойчивое и избирательное. Им требуется меньше энергии для сосредоточения.
- Тренировки для памяти. Она – важный маркер состояния мозга. Для подкрепления ее объема стоит делать специальные упражнения. В быту все просто: учите стихотворения или запомните список покупки в голове, без использования бумажек-подсказок на всякий случай.
- Музыка. Любимые мелодии способны активировать области мозга, ответственные за пространственное мышление. Музыка служит возбудителем удовольствия, за которое орган будет благодарен.
- Чтение. Во время него стимулируются почти все части мозга. Более того, тут улучшается эмпатия, книги помогают побороть стресс, замедляют снижение когнитивных функций с возрастом. Чем сложнее литература, тем полезнее.
- Секс. Гормоны возбуждения влияют на другие процессы, в частности, помогают ясно мыслить, прокачивают память. Регулярная активность даже помогает усовершенствовать аналитическое мышление.
- Кино. Для многих людей визуальность помогает проще запомнить информацию. В отношении художественных фильмов известно, что они позволяют быстрее и более эмоционально погрузиться в тему.
- Умная дружба. Социализация подкрепляет ум, а изоляция – наоборот. Последний тип поведения негативно влияет на ментальное здоровье и работоспособность мозга. Будет очень эффективно, если вы обсудите со своим кругом общения книгу, фильм или даже зацепившую научную статью.
- Чувство чисел. Навыки, помогающие решать математические или другие задачи. Их можно развивать простым упражнением: посмотрите на группу предметов быстро и попробуйте их точно пересчитать еще раз по памяти.
- Изучение языков. При синхронном переводе мозг сразу выполняет 3 задачи. У тех, кто использует 2 языка в повседневной жизни, лучше память, внимание, скорость реакции.
- Жонглируйте. Координация зрения и моторики задействованы во многих повседневных аспектах - печать на клавиатуре ПК или при вождении авто. Исследование от 2008 года показало, что после 3 месяцев жонглирования мячами, у участников эксперимента стало больше серого вещества в мозге.
- Медитации. Помогают справиться со стрессом, улучшают настроение, дают эмоциональную стабильность.
- Письмо от руки. Развивает память, влияет на речь. Информация легче запоминается.
- Музыкальные инструменты. Игра на них способствует повышению когнитивных навыков благодаря усилению нейронных связей.
- Смена обстановки. Из-за работы без выходных можно получить выгорание. Смена обстановки, по типу путешествия, позволяет иметь новый опыт. Незнакомая культурная/языковая среда – путь к обучению.
- Чувствуйте. За счет эмоционального интеллекта можно распознавать чувства и управлять ими. Людям с продвинутым таким навыком легче искать общий язык с другими, подобающе решать конфликты, правильно справляться с раздражителями. Будьте эмпатичными и контролируйте себя. Откажитесь от дележки чувств на категории. Воспринимайте их без оценок, просто проживайте.
Распространенные мифы об интеллекте
Существует несколько предубеждений о мозге, которые могут привести к неправильным представлениям о его работе. Соответственно, они разбивают все подходы об обучении и развитии. Первый миф – отличия правого и левого полушарий. Согласно данному тезису, левое полушарие отвечает за логическое мышление, а правому отведены творчество и эмоции. На самом деле, оба полушария работают вместе при большинстве процессов. Они не могут разделяться по функциям.
Второй миф – использование только 10% мозга людьми. Остальное, якобы запасная мощность. Мозг работает все время, даже во сне. Нет научных доказательств о применении только 10% его потенциала. Еще один миф касается мозга детей, а точнее его более легкой адаптации. Пластичность мозга присуща любым возрастам. Взрослые спокойно могут учиться и менять себя.
И финальный миф – остановка развития мозга после определенного возраста. Правда состоит в том, что он может оставаться пластичным в течение всей жизни. Соответственно, развиваться, особенно при правильном стимулировании.
Напомним, ранее мы писали о том, как подготовиться к весне, что добавить в рацион, чтобы избежать гиповитаминоза.
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