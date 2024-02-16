Что поможет повысить интеллект: правда и мифы

Советы, которые легко выполняются в обычной жизни.

| Автор: Соколенко Виктория

Наш мозг может учиться в течение всей жизни. Причина проста – потрясающая нейропластичность, возможность менять нервную систему в виде ответа на многообразную окружающую среду. За счет этого механизма мозг может восстанавливаться после травм и нарушений. Ум сравним с мышцами. Потому, bigmir.net сегодня рассказывает, какая регулярная нагрузка будет позитивной, поможет прокачать интеллект и держать его в тонусе.

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ТОП способов повысить интеллект

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Стоит начать с простого – занятий спортом. Еще в 1999 году ученые обнаружили, что бег усилил интеллектуальные возможности мышей. Те особи, которые свободно добирались к беговому колесу, имели прирост новых клеток в гиппокампе. У людей физическая подготовка позволяет усовершенствовать концентрацию внимания, скорость обработки сведений и переключение между задачами. Также становится лучшим объем памяти.

Также самый доступный способ – кофе. Кофеин влияет на контроль внимания и позволяет быть сосредоточенными. Главное, не превышать норму. Она составляет 400 мг в сутки. Примерно, речь о 5 маленьких чашках эспрессо. Свою частичку в позитивную тенденцию вносят продукты с обилием Омега-3. Речь о жирной рыбе и грецких орехах. Не лишние – витамин К, которым богат шпинат, флавоноиды, отвечающие за яркие цвета фруктов и овощей.

Остальные рекомендации:

Сон. В этом блаженном состоянии мозг не только отдыхает, а и приводит в порядок полученную за день информацию. Плюс – поддержание когнитивных функций.

Игры. В 2009 году ученые в Нью-Мексико определили, что Тетрис эффективен для лучшей работы головного мозга. Научные труды о современных видеоиграх показали, что у геймеров развиты сразу несколько типов внимания, к примеру, устойчивое и избирательное. Им требуется меньше энергии для сосредоточения.

Тренировки для памяти. Она – важный маркер состояния мозга. Для подкрепления ее объема стоит делать специальные упражнения. В быту все просто: учите стихотворения или запомните список покупки в голове, без использования бумажек-подсказок на всякий случай.

Музыка. Любимые мелодии способны активировать области мозга, ответственные за пространственное мышление. Музыка служит возбудителем удовольствия, за которое орган будет благодарен.

Чтение. Во время него стимулируются почти все части мозга. Более того, тут улучшается эмпатия, книги помогают побороть стресс, замедляют снижение когнитивных функций с возрастом. Чем сложнее литература, тем полезнее.

Секс. Гормоны возбуждения влияют на другие процессы, в частности, помогают ясно мыслить, прокачивают память. Регулярная активность даже помогает усовершенствовать аналитическое мышление.

Кино. Для многих людей визуальность помогает проще запомнить информацию. В отношении художественных фильмов известно, что они позволяют быстрее и более эмоционально погрузиться в тему.

Умная дружба. Социализация подкрепляет ум, а изоляция – наоборот. Последний тип поведения негативно влияет на ментальное здоровье и работоспособность мозга. Будет очень эффективно, если вы обсудите со своим кругом общения книгу, фильм или даже зацепившую научную статью.

Чувство чисел. Навыки, помогающие решать математические или другие задачи. Их можно развивать простым упражнением: посмотрите на группу предметов быстро и попробуйте их точно пересчитать еще раз по памяти.

Изучение языков. При синхронном переводе мозг сразу выполняет 3 задачи. У тех, кто использует 2 языка в повседневной жизни, лучше память, внимание, скорость реакции.

Жонглируйте. Координация зрения и моторики задействованы во многих повседневных аспектах - печать на клавиатуре ПК или при вождении авто. Исследование от 2008 года показало, что после 3 месяцев жонглирования мячами, у участников эксперимента стало больше серого вещества в мозге.

Медитации. Помогают справиться со стрессом, улучшают настроение, дают эмоциональную стабильность.

Письмо от руки. Развивает память, влияет на речь. Информация легче запоминается.

Музыкальные инструменты. Игра на них способствует повышению когнитивных навыков благодаря усилению нейронных связей.

Смена обстановки. Из-за работы без выходных можно получить выгорание. Смена обстановки, по типу путешествия, позволяет иметь новый опыт. Незнакомая культурная/языковая среда – путь к обучению.

Чувствуйте. За счет эмоционального интеллекта можно распознавать чувства и управлять ими. Людям с продвинутым таким навыком легче искать общий язык с другими, подобающе решать конфликты, правильно справляться с раздражителями. Будьте эмпатичными и контролируйте себя. Откажитесь от дележки чувств на категории. Воспринимайте их без оценок, просто проживайте.

Распространенные мифы об интеллекте

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Существует несколько предубеждений о мозге, которые могут привести к неправильным представлениям о его работе. Соответственно, они разбивают все подходы об обучении и развитии. Первый миф – отличия правого и левого полушарий. Согласно данному тезису, левое полушарие отвечает за логическое мышление, а правому отведены творчество и эмоции. На самом деле, оба полушария работают вместе при большинстве процессов. Они не могут разделяться по функциям.

Второй миф – использование только 10% мозга людьми. Остальное, якобы запасная мощность. Мозг работает все время, даже во сне. Нет научных доказательств о применении только 10% его потенциала. Еще один миф касается мозга детей, а точнее его более легкой адаптации. Пластичность мозга присуща любым возрастам. Взрослые спокойно могут учиться и менять себя.

И финальный миф – остановка развития мозга после определенного возраста. Правда состоит в том, что он может оставаться пластичным в течение всей жизни. Соответственно, развиваться, особенно при правильном стимулировании.

Напомним, ранее мы писали о том, как подготовиться к весне, что добавить в рацион, чтобы избежать гиповитаминоза.

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