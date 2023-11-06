Nukemap: сколько будет жертв после ядерного удара по Москве и Питеру

У США есть семейство термоядерных бомб В-61. Сейчас готовится новая модификация. Работа над новой бомбой "отражает меняющуюся среду безопасности и рост угроз со стороны потенциальных противников".

| Автор: Соколенко Виктория

США взорвали атомную бомбу в ходе первого подводного испытания устройства в 1946 году. / Getty Images

Издание Newsweek решило провести модулирование ядерного удара по двум ключевым городам страны-террористки РФ через соответствующий сервис Nukemap.

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Новая ядерная гравитационная бомба B61-13, которую разрабатывают в США, с мощностью в 360 килотонн при ударе по Москве убьет 311 480 человек. Раненых будет - 868 860 человек.

Все, кто находятся в радиусе чуть больше 3 км от эпицентра взрыва, подвергнутся высокой дозе радиации. Смерть в таком случае – в течение месяца. 15% выживших позже умрут от онкологии. Все в радиусе 1 км уничтожит огненный шар.

При сбрасывании ядерной бомбы на Петербург - 360 150 погибших и 685 930 раненых.

Напомним, ранее мы писали о том, какие сценарии видят эксперты при испытании ядерного оружия в РФ.

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