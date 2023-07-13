Под угрозой смерти украинские ученые спасли из Херсона ценный гербарий

Все события происходили в январе. Огласку история получила только сейчас.

| Автор: Соколенко Виктория

Ботаники Херсонского государственного университета Александр Ходосовцев и Иван Мойсиенко смогли вывести из постоянно обстреливаемого города гербарий из 32 тыс растений. Ученые приезжали специально из Киева для спасения коллекции. Она не самая крупная в мире, но в ней есть уникальные образцы растительности нашей страны. Об этом сообщает Wired.

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Окна лаборатории с гербарием выходили на Днепр. А на левом берегу располагались позиции оккупантов. И на момент спасательной операции по Херсону можно было перемещаться только до 16:00. Дополнительное усложнение ситуации – опечатанные россиянами двери. Но исследователи обошли эту преграду.

Фото - Иван Мойсиенко

Ботаники в первую поездку вывезли всего 1 ящик из 700. Эвакуация занимала много времени, поскольку все образцы нужно было тщательно упаковать. В следующий раз им удалось сократить упаковку растений до 3 минут на 1 коробку. Обстрелы не утихали. Когда лабораторию обстреляли, они как раз забирали последнюю коробку. Но и это не заставило ученых отказаться от своей идеи.

Далее последовало путешествие в Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника в Ивано-Франковске. Через несколько дней здание Херсонского государственного университета снова попало под обстрел.

Напомним, ранее мы писали о том, что наши защитники в Бахмуте нашли ценные иконы.

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