Паук-улоборид уникально нападет на своих жертв

У паука своя охотничья тактика.

| Автор: Соколенко Виктория

Ученые установили, что паук-улоборид не просто так нападает на своих жертв. Он брызгает на них ядовитым пищеварительным веществом. Об этом сообщает Live Science.

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У таких пауков вырабатываются нейротоксины в кишечнике. Сначала жертва обматывается большим количеством шелка. Когда она не может двигаться, то извергается та самая жидкость. После ей уже трапезничают.

Примечательно, что у улоборидов нет ядовитых желез или другой типичной системы для выхода яда через клыки. Пауки извергают токсины на жертв в рвотной форме. Что, несмотря на парадоксальность, уникально.

Напомним, ранее мы писали о том, что исследователи открыли новый вид редких и гигантских пауков. Их назвали Euoplos Dignitas.

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