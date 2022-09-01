Стало известно, кто и когда частно полетит на МКС

Первая частная миссия под названием Axiom Mission 1 была в апреле. Тогда астронавты провели за пределами Земли 17 дней.

| Автор: Соколенко Виктория

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства и американская компания Axiom Space договорились о втором частном посещении МКС. Визит запланирован на второй квартал следующего года, а подготовка стартует уже этой осенью. Такая новость появиласьпоявилась на nasa.gov.

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Миссия называется Axiom Mission 2. Ее старт проведут с космодрома Кеннеди во Флориде. После пристыковки на Международную космическую станцию астронавты проведут там 10 дней. Будут выбраны четыре основных и четыре запасных члена экипажа. Их кандидатуры рассмотрят в NASA.

Также известно, что Axiom заключила контракт со SpaceX Илона Маска на доставку своих людей на МКС и обратно на космическом корабле Dragon.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что NASA вовсю готовится к созданию новой страницы в истории американской и мировой космонавтики. На космодроме Кеннеди во Флориде располагается ракета Space Launch System. Она выведет за пределы нашей планеты капсулу Орион, которая облетит Луну. Событие должно стать продолжением легендарной миссии Аполлон, которая завершилась в 1972 году.

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