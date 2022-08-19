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Астронавт NASA сфотографировал из космоса северное сияние

Северные сияния также наблюдаются на других планетах.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Астронавт NASA сфотографировал из космоса северное сияние
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Боб Хайнс, который находится на борту Международной космической станции, поделился снимками северного сияния. Оно наблюдалось один день и стало следствием умеренной вспышки, произошедшей на Солнце. Об этом он написал в своем Twitter.

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Северное сияние возникает, когда Солнце посылает рой заряженных частиц в сторону Земли. Такой процесс называется корональным выбросом массы. Поскольку частицы имеют электрический заряд, магнитное поле нашей планеты притягивает их. Они текут магнитными линиями вблизи полюсов и генерируют свечение, поскольку атмосферные молекулы "возбуждаются" электрической активностью.

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Напомним, ранее bigmir.net рассказывал о том, как выглядит линия фронта в Украине из космоса. 

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