Астронавт NASA сфотографировал из космоса северное сияние

Боб Хайнс, который находится на борту Международной космической станции, поделился снимками северного сияния. Оно наблюдалось один день и стало следствием умеренной вспышки, произошедшей на Солнце. Об этом он написал в своем Twitter.

Северное сияние возникает, когда Солнце посылает рой заряженных частиц в сторону Земли. Такой процесс называется корональным выбросом массы. Поскольку частицы имеют электрический заряд, магнитное поле нашей планеты притягивает их. Они текут магнитными линиями вблизи полюсов и генерируют свечение, поскольку атмосферные молекулы "возбуждаются" электрической активностью.

Absolutely SPECTACULAR aurora today!!! Thankful for the recent solar activity resulting in these wonderful sights! pic.twitter.com/aOD45XSWaX