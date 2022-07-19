NASA обозначила Уран главной целью для полета

Исследование Урана предоставит больше информации о формировании Солнечной системы и в целом о галактике.

| Автор: Соколенко Виктория

NASA имела связь с Ураном последний раз в 1986 году. Тогда к нему приблизился космический аппарат Вояджер-2. Астрономы смогли более подробно разглядеть бледно-голубой ледяной гигант с атмосферой из водорода, гелия и метана. Но этих сведений оказалось мало. Национальная академия наук США поставила перед Нацуправлением по аэронавтике и исследованию космического пространства задание отправить новое оборудование к Урану Об этом передает The Guardian.

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"Это очень хорошая новость. В Солнечной системе есть много мест, о которых мы знаем намного больше, чем про Уран. Особым вниманием пользуются Юпитер и Сатурн, но данные с Урана помогут нам лучше понять процесс формирования нашей Солнечной системы", — говорит Ли Флетчер из Лестерского университета.

Уран считается странной планетой. Так как она, в отличие от остальных, вращается вокруг Солнца лежа на боку. Выходит, что в его одном полушарии темно и холодно целых 42 года. В другом – наоборот.

Лучшие условия для отправки миссии на Уран – 2031-2032 года. Полет займет 13 лет. Для создания оборудования ученым требуется 4 млрд долларов.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что небо над Антарктидой стало необычно розовым.

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