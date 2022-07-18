Небо над Антарктидой стало необычно розовым – в чем причина

Вулкан Тонга является частью островной вулканической дуги Тонга-Кермадек.

| Автор: Соколенко Виктория

Небо над Антарктидой окрасилось в интенсивный розовый цвет. Фото необычного природного явления опубликовал техник новозеландской антарктической базы "Скотт" Стюарт Шоу. Об этом сообщает The Guardian.

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Шоу заверил, что он не делал цветокоррекцию снимка. Ученые отмечают, что причиной такой игры красок является наличие в атмосфере аэрозолей, которые попали в воздух после извержения подводного вулкана Тонга.

Фото - Stuart Shaw

"Стратосферные аэрозоли могут циркулировать земным шаром в течение нескольких месяцев после извержения вулкана, рассеивая и искривляя свет, когда солнце опускается или поднимается за горизонт, создавая свечение в небе с оттенками розового, синего, пурпурного и фиолетового", - говорят исследователи.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что украинским полярникам посчастливилось несколько раз увидеть облака перламутрового оттенка над станцией "Академик Вернадский". Соответствующие кадры есть в нашем материале.

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