К Земле летит астероид диаметром почти в 2 км

Космический объект считается самым большим, который зафиксируют в 2022 году.

27 мая мимо Земли на скорости 72 тысячи километров в час пролетит астероид 7335 (1989 JA). По предварительным расчетам, он приблизится к нашей планете на расстояние менее, чем в 2,5 миллиона миль. Но в NASA его считают опасным из огромного размера и вероятности отклониться от курса, пишет Live science.

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Если это случится, то масштабы разрушений будут неописуемы. Диаметр астероида 1800 метров. Ученые говорят, что он в четыре раза превосходит в размерах Эмпайр-стейт-билдинг – небоскреб в Нью-Йорке со 104-мя этажами. Скорость полета камня превышает в 20 раз полет пули.

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Массу 7335 (1989 JA) определить невозможно. Астероид относят к околоземным объектам, которые периодически сближаются с Землей.

Следующее "путешествие" космического тела прогнозируется на 27 июня 2055 года на расстоянии в 7 раз больше, чем 27 мая.

Напомним, ранее bigmir.net публиковал видео космического зонда. Ему удалось снять Солнце с максимально близкого растояния.

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