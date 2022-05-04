Во Франции похоронили женщину с 13 мужчинами

Тело умершей украшали предметы, которые ассоциируют с властью, охотой и мужественностью.

Археологи проводили раскопки в Нормандии и обнаружили среди курганов каменного века, посвященных мужчинам, тело женщины, пишет IFLS.

Читайте также: Археологи нашли доказательства ханукального восстания Маккавеев

Такое необычное захоронение может пролить свет на неолитическую европейскую культуру и аспекты пола и власти. Курганы датируются 4600-4300 годами до н.э и считаются старейшими в Западной Европе. Кого бы там похоронили, усопшие, по мнению специалистов, имели важное общественное значение.

Читайте также: Ученые нашли "Библию грешников"

"Во Флери-сюр-Орн присутствие только одной женщины, наделенной мужским символом, подчеркивает важность мужской идентичности в региональном выражении культуры Серни. Присутствие артефакта мужского пола выходит за рамки биологической сексуальной идентичности", - говорят археологи.

Напомним, ранее украинские археологи сделали уникальное открытие после раскопок на территории киевского Подола.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.