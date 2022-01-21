На Марсе обнаружили фиолетовые камни

Налет на камнях поставил в тупик ученых.

| Автор: Максим Григорьев

Красной планете, возможно, придется обновить свое название после того, как NASA обнаружило странный фиолетовый налет, покрывающий кучу марсианских камней.

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Как сообщает National Geographic, марсоход Perseverance обнаружил доказательства этой таинственной окраски на камнях почти в каждом месте Марса, которое он посетил. Фиолетовые камни появлялись самых разных форм и размеров, и NASA не знает, почему это происходит.

"У меня действительно нет хорошего ответа для вас", — сказала журналу Энн Оллила, геохимик из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая представила данные о пурпурных породах на недавней конференции Американского геофизического союза (AGU).

Исследователи продолжают анализировать покрытие, чтобы выяснить, смогут ли они раскрыть его происхождение. Некоторые эксперты считают, что его химический состав может подсказать нам древнюю среду Марса.

Поскольку живые организмы и раньше создавали на Земле цветные покрытия на камнях, существует крайне маловероятная вероятность того, что это может быть индикатором жизни на Красной планете, но предстоит еще провести гораздо больше исследований.

Покрытие на марсианском камне / NASA

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Цвета особенно уникальны, потому что исследователи никогда раньше не видели, чтобы они появлялись с такой частотой. Фактически, это первая миссия марсохода, обнаружившая эти фиолетовые пятна.

Тем не менее, сложная камера Mastcam-Z от Perseverance позволила исследователям на Земле изучить покрытия "научными глазами марсохода", сказал NatGeo Брэдли Гарчински, аспирант планетарных наук в Университете Пердью, который помог представить данные AGU.

Теперь ученые надеются, что камни в конечном итоге могут быть доставлены на Землю, где они смогут проанализировать и сделать окончательный вывод о происхождении фиолетового покрытия.

Напомним, ранее сообщалось, что в марсианском метеорите не смогли найти признаков жизни.