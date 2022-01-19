Марсоход Curiosity просверлил отверстия на Красной планете и обнаружил что-то очень странное

Curiosity обнаружил необычную смесь химических элементов, которая гипотетически может указывать на существование инопланетной жизни.

| Автор: Максим Григорьев

В общей сложности 24 образца порошка были нагреты Curiosity для разделения отдельных химических веществ, что выявило широкое разнообразие с точки зрения смеси изотопов углерода-12 и углерода-13: двух стабильных изотопов углерода, которые могут показать, как углеродный цикл мог измениться с течением времени.

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Что делает эти вариации особенно интересными — некоторые образцы обогащены углеродом-13, а некоторые — чрезвычайно обеднены, — так это то, что они указывают на нетрадиционные процессы, отличные от тех, которые были созданы углеродным циклом в современную эпоху Земли.

"Количества углерода-12 и углерода-13 в нашей Солнечной системе — это количества, которые существовали при формировании Солнечной системы", — говорит геолог Кристофер Хаус из Университета штата Пенсильвания. "Оба существуют во всем, но поскольку углерод-12 реагирует быстрее, чем углерод-13, рассмотрение относительного количества каждого из них в образцах может выявить углеродный цикл".

Одним из объяснений углеродных сигнатур является гигантское молекулярное облако пыли. Солнечная система проходит через один из них каждые пару сотен миллионов лет или около того, и охлаждающий эффект, который он создает, оставляет за собой углеродные отложения. Команда говорит, что это правдоподобный сценарий, но он требует дальнейшего изучения.

В качестве альтернативы, превращение CO 2 в органические соединения (такие как формальдегид) посредством абиотических (небиологических) процессов могло бы объяснить то, что обнаружил Curiosity — в этом случае триггером мог быть ультрафиолетовый свет. Это то, о чем ученые выдвигали гипотезы раньше, но, опять же, необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить, действительно ли это происходит.

Остается третье объяснение, которое заключается в том, что либо ультрафиолетовое излучение, либо микробы когда-то преобразовали метан, произведенный в результате биологических процессов, — мы имеем дело с углеродом, созданным в результате жизни. Как и в случае с двумя другими возможностями, нам понадобится больше окружающих свидетельств, чтобы знать наверняка, но есть некоторые параллели на Земле.

"Образцы, крайне обедненные углеродом-13, немного похожи на образцы из Австралии, взятые из отложений возрастом 2,7 миллиарда лет", — говорит Хаус.

"Эти образцы были вызваны биологической активностью, когда метан был поглощен древними микробными матами, но мы не можем обязательно сказать, что на Марсе, потому что это планета, которая, возможно, сформировалась из других материалов и процессов, чем Земля".

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Миссия Curiosity, конечно же, продолжается. Обнаружение в будущем остатков микробных матов, крупных метановых шлейфов или следов давно потерянных ледников поможет ученым выяснить, какое из этих трех объяснений наиболее вероятно.

Однако на данный момент мы просто недостаточно знаем о Марсе и его истории, чтобы сделать какие-либо выводы о том, как возникли эти углеродные сигнатуры. Дальнейшее бурение планируется в том месте, где через месяц было отобрано много таких проб.

Недавно к Curiosity присоединился марсоход Perseverance, который планирует вернуть марсианские породы на Землю, а не экспериментировать с ними на месте. Ожидайте, что в ближайшие годы эти два робота-исследователя раскроют гораздо больше.

"Все три возможности указывают на необычный углеродный цикл, не похожий ни на что на Земле сегодня", — говорит Хаус. "Но нам нужно больше данных, чтобы выяснить, какое из этих объяснений является правильным. Мы осторожны с нашей интерпретацией, которая является лучшим курсом при изучении другого мира".

Напомним, ранее сообщалось, что марсианский посадочный модуль InSight застрял в пыльной буре на Красной планете.