На древнем Марсе мог быть жидкий океан, несмотря на низкие температуры

Модель, основанная на земных океанах и атмосфере, объясняет, почему Марс мог быть холодным и влажным 3 миллиарда лет назад.

| Автор: Максим Григорьев

На Марсе 3 миллиарда лет назад мог быть жидкий океан, даже если температура над водой была ниже точки замерзания.

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Существуют убедительные доказательства того, что на Марсе когда-то был океан, например, древние береговые линии, но неясно, какие условия могли сделать возможными все особенности, наблюдаемые на планете сегодня. Если бы было достаточно тепло для жидкого океана, должны были бы быть долины, изрезанные реками, но их не наблюдалось. Если бы климат был слишком холодным, на суше был бы лед, что не согласуется с нашими наблюдениями за отложениями горных пород во время исторических цунами.

Теперь Фредерик Шмидт из Университета Париж-Сакле во Франции и его коллеги обнаружили, что жидкий океан мог существовать при температуре над водой чуть ниже точки замерзания. В этом сценарии океан поддерживается достаточно теплым за счет циркуляции воды, что может дать ему температуру около 4,5 градусов.

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Шмидт и его команда использовали модель, которая имитирует взаимодействие земных океанов и атмосферы, но изменили параметры, чтобы они соответствовали древней среде Марса, такие как его атмосферный газовый состав и более низкая солнечная энергия. Помимо жидкого океана, модель также предполагает, что вдоль берегов океана могли выпадать умеренные осадки и в значительной степени замерзший южный регион.

Древние климатические особенности, созданные моделью, были похожи на те, что были на Земле миллиарды лет назад, и могли содержать некоторые ключевые ингредиенты для микробной жизни.

"Если бы мы могли путешествовать во времени на 3 миллиарда лет назад, мы могли бы жить на этом древнем Марсе, используя только кислородный скафандр", — говорит Шмидт. "Давление, облака, жидкая вода, океан, дождь, снег и ледники: все они были очень похожи на сегодняшнюю Землю. Не хватало только кислорода".

Исследование показывает, что океан на этой стадии в прошлом Марса вполне правдоподобен, говорит Санджив Гупта из Имперского колледжа Лондона, но это всего лишь симуляция. «Авторы объединяют наблюдения из других исследований с доказательствами существования океана, чтобы связать их результаты, но доказательство существования океана не исходит из моделирования. Нам потребуются более сильные геологические доказательства существования океана», — говорит он.

Напомним, ранее сообщалось, что в марсианском метеорите не смогли найти признаков жизни.