Мы живем в симуляции? Что думают ученые

Живем ли мы в подобии Матрицы или, все же, наш мир реален?

| Автор: Максим Григорьев

Является ли все, что мы знаем и переживаем, включая саму реальность, симуляцией, созданной какой-то невидимой и непознаваемой сущностью? Эта идея, известная как гипотеза симуляции, была впервые выдвинута профессором Оксфордского университета Ником Бостромом в 2003 году.

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Но предлагает ли гипотеза симуляции убедительный аргумент или это просто интересная пища для размышлений? Давайте разберемся.

Давайте предположим, что наши компьютеры будут продолжать становиться все более мощными, эффективными и способными. Предположим, что в какой-то момент в далеком-далеком будущем (для того, чтобы этот аргумент работал, не имеет значения, когда именно это произойдет) мы создадим нелепый компьютер размером с планету — компьютер настолько мощный, что он сможет смоделировать всю нашу Вселенную, воссоздавая всю физику, химию и биологию, с которыми мы сталкиваемся в мире природы.

Если мы также предположим, что сознание есть сознание, независимо от того, где оно находится (в органическом мозге или в цифровом), то любые смоделированные сущности внутри компьютера, обретающие сознание, будут испытывать мир, неотличимый от нашего.

Как только наши потомки построят такой компьютер, они неизбежно создадут бесчисленное количество смоделированных существ — просто попробуйте подсчитать, сколько существ появилось и исчезло в видеоиграх с тех пор, как мы впервые разработали эту технологию. Очень скоро число смоделированных сознательных мозгов, живущих в компьютере, значительно превысит количество органических мозгов, живущих в реальной вселенной. Если это в конечном итоге произойдет, у нас остается три возможности:

1. Наши потомки (или другие разумные существа во Вселенной) никогда не смогут развить технологические способности для точного моделирования космоса.

2. Наши потомки (или другие разумные существа во вселенной) разработают технологию, но решат не моделировать космос.

3. Подавляющее большинство всех сознательных сущностей, включая вас, живут в симуляции.

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Аргумент о симуляции является последним в давней традиции философского мышления, которое ставит под сомнение абсолютную природу реальности, которую мы переживаем. На протяжении веков философы задавались вопросом, является ли наша реальность созданием злобного демона или мы живем в чьем-то сне. Это высшая форма скептицизма, и она полезна, чтобы напомнить себе, что существуют пределы эмпирического изучения природы.

Что касается философских аргументов, то гипотеза симуляции хороша. Но гипотеза заканчивается трилеммой — тремя утверждениями, одно из которых должно быть верным (если принять все допущения в аргументе), но мы не можем сказать, какое именно.

Вы можете поднять руки и сказать, что не знаете, какой из вариантов с наибольшей вероятностью окажется верным. Вы также можете отстаивать один вариант вместо другого. Например, вы можете сказать, что компьютеры никогда не будут достаточно мощными, чтобы точно моделировать вселенную, или что передовые цивилизации всегда будут считать морально предосудительным моделирование сознания. Или вы могли бы сказать, что все это неизбежно, и мы действительно живем в чьей-то чужой симуляции вселенной.

Однако независимо от того, какой вариант вы выберете, вам необходимо привести дополнительные аргументы помимо исходной гипотезы моделирования. Или вы можете подвергнуть сомнению предположения, лежащие в основе самого аргумента.

Возможно, самым большим предположением в гипотезе симуляции является то, что симулированные мозги быстро превзойдут число органических мозгов. Предполагая, что между опытом симулированного и органического сознания нет различий (еще одно важное допущение), именно это позволяет вам рассчитать вероятность того, что вы живете в симуляции. Например, в далеком будущем на каждый миллиард органических существ может приходиться 99 миллиардов смоделированных сознательных существ. Это означало бы, что с вероятностью 99% вы находитесь среди смоделированных.

Но в 2017 году Брайан Эгглстон, студент бакалавриата по системному анализу в Стэнфордском университете, обнаружил серьезный недостаток в бухгалтерском учете Бострома. Аргумент симуляции основывается на том, что наши потомки строят сверхсовременные компьютеры, потому что мы — единственный известный вид, который вообще создавал компьютеры. Как только наши потомки построят такие компьютеры, мы будем точно знать, что мы не среди смоделированных существ в этих компьютерах, потому что мы можем указать на эти компьютеры и убедительно сказать, что мы не внутри них.

Сколько бы смоделированных сознательных сущностей не создали наши потомки, будь то 10 или 10 триллионов, мы не можем использовать их для расчета вероятности того, что мы находимся в симуляции. Другими словами, их будущая способность создавать смоделированные вселенные ничего не говорит нам о том, находимся ли мы в симуляции. Мы не можем использовать будущие числа для расчета шансов. А если мы не можем рассчитать шансы, у нас нет трилеммы, и, следовательно, мы не можем ничего сказать.

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Вместо этого мы можем смотреть только на наше прошлое — либо на людей, живших в некое время до нас (в не смоделированной, реальной вселенной), либо на инопланетных существ, которым нравится создавать смоделированных людей. Хотя любая из этих реальностей возможна, у нас нет абсолютно никаких доказательств того, что она верна, и у нас нет способа подсчитать количество существующих смоделированных сущностей.

Мы живем в симуляции? В конечном счете, мы не знаем, а гипотеза симуляции не дает веских аргументов в пользу того, что мы в Матрице. Таким образом, вы можете вернуться к наслаждению своей жизнью.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые была создана модель Вселенной, охватывающая миллиарды световых лет.