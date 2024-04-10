Умер ученый, который открыл "частичку Бога"

Его открытие также может быть ключом к разгадке взаимодействия темной материи.

| Автор: Соколенко Виктория

В 94 года скончался британский физик-теоретик Питер Хиггс. О его кончине информирует пресс-служба Эдинбургского университета.

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Ученому при жизни дали Нобелевскую премию по физике за открытие элементарной частицы, названной "бозоном Хиггса". Она еще известна как "частица Бога". По сути, компонент объясняет связь сил Вселенной, может пролить свет на ее природу. Питер Хиггс открыл ее в 2012 году.

"Частица Бога" стала революцией в научном мире и является одним из главных событий в истории.

Напомним, ранее мы писали о том, что умер человек, который первым увидел обратную сторону Луны.

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