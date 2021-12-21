Сегодня ночью Земля пройдет через метеорный поток Урсид

В ночь на 22 декабря можно будет увидеть падающие звезды.

| Автор: Максим Григорьев

Декабрь обычно отмечается серией метеорных дождей. Метеоры-Геминиды, подобные тому, что мы видели здесь, освещают небо в начале месяца, в то время как Урсиды устраивают шоу незадолго до Рождества / space.com

Согласно Справочнику наблюдателя Королевского астрономического общества Канады, существует 11 метеорных потоков, которые считаются "основными" проявлениями года. Чтобы попасть в список, конкретный метеорный поток должен производить не менее 10 метеоров в час максимум.

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Как оказалось, всего за восемь дней с середины до конца декабря самый мощный метеорный поток и самый слабый из этого списка достигают своего пика.

Конечно, есть Геминиды, которые сейчас считаются наиболее плодовитыми и надежными из всех ежегодных метеорных шоу. А еще есть "другой" декабрьский дождь, который, в отличие от Геменид, почти не привлекает внимания: метеорный поток Урсид. В этом году пик этого потока приходится на предрассветные часы среды, 22 декабря.

Урсиды названы так потому, что они кажутся веером от яркой оранжевой звезды Кочаб в созвездии Малой Медведицы. Кочаб - более яркая из двух внешних звезд в чаше Малой Медведицы (другая - Феркад), которые, кажется, маршируют по кругу, как часовые вокруг Полярной звезды .

Тот факт, что Кочаб расположен так близко к северному полюсу неба, означает, что он почти никогда не заходит для большинства наблюдателей в Северном полушарии. А поскольку кажется, что Урсиды расходятся веером из этой конкретной области неба, это означает, что вы можете искать эти слабые, среднескоростные метеоры всю ночь, если захотите.

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Но в этом году Урсиды будут почти полностью подавлены светом яркой убывающей луны. Пик Урсидов наступит всего через несколько ночей после полнолуния, а это означает, что эти метеоры будут в прямой конкуренции с тем, что по сути будет гигантским небесным прожектором, освещающим небо в первую полную ночь зимы.

Это действительно очень прискорбное обстоятельство, поскольку даже при гораздо более благоприятных условиях наблюдения вряд ли кто-либо когда-либо попытается наблюдать за этими метеорами.

Неудивительно, что наблюдатели пренебрегают Урсидами. В отличие от Геминид, которые могут производить до 120 метеоров в час, обычная скорость Урсид составляет лишь небольшую часть этого количества; вообще говоря, на пике они производят около 10 или около того в час. На самом деле они представляют собой пыльные обломки периодической кометы 8P / Туттля, которая вращается вокруг Солнца по 13,6-летней орбите и в последний раз наблюдалась в начале 2008 года и должна была появиться еще в августе 2021 года.

Время от времени Земля взаимодействовала с плотным узким потоком частиц, излучаемым этой кометой, что вызывало кратковременные вспышки метеоров Урсид, число которых исчислялось десятками в час, например, в 1945 и 1986 годах; количество подсчетов достигло 30 в час в 2000 г. и снова в период с 2006 по 2008 г. Неожиданные всплески активности могли произойти в другие годы, но если они и сделали, то очевидно, что их никто не видел. Наиболее вероятная причина - их близость в календаре к рождественским праздникам, а также холодность поздних декабрьских ночей.

Напомним, ранее сообщалось, что метеорит упал на постель женщины в Канаде.