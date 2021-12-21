Лучшие космические фотографии 2021 года

Подведены итоги конкурса "Астрономический фотограф года" Королевской обсерватории Гринвича.

| Автор: Максим Григорьев

Бескрайние просторы космоса - красивый и увлекательный объект фотографии. От драматических рождений и смертей звезд до снимков галактического гламура и крупных планов планет - вот некоторые из самых захватывающих космических фотографий 2021 года.

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Звезды рождаются в звездных яслях - облаках пыли и газа, которые схлопываются под действием гравитационного притяжения и воспламеняются - и этот динамический процесс является любимым предметом телескопов, таких как Хаббл, из-за их контраста ярких молодых звезд и темных облаков. В расцвете сил звезды могут собираться в скопления, и эти сверкающие звездные поля также делают потрясающие снимки. И, наконец, миллионы лет спустя звездные смерти столь же фотогеничны, создавая возвышенные туманности, которые позволяют нам проецировать наше воображение на их неоднозначные формы. При уменьшении масштаба галактики также группируются вместе, искажая разум своим необъятным масштабом.

Другие изображения имеют более историческое значение. В этом году астрономы представили новый снимок сверхмассивной черной дыры в сердце галактики M87, вместе с измерениями ее поляризации, раскрывающими изгибы и повороты ее магнитного поля. В феврале марсоход NASA Perseverance приземлился на Марсе, и установленная на реактивном ранце камера зафиксировала момент удара колес о красную землю.

И, конечно же, некоторые из лучших снимков были любезно получены в результате конкурса « Астрономический фотограф года» Королевской обсерватории Гринвича. Китайский фотограф Чжун Ву победил в категории "Галактики" с изображением под названием "Млечное кольцо", составленным из 1000 снимков Млечного Пути, сделанных в Китае и Новой Зеландии, что означает, что оно было снято как в Северном, так и в Южном полушариях.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы победители конкурса 360 Degree Photo Awards.