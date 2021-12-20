Древо жизни: Составлена самая полная эволюционная карта

Вы можете проследить, в каком родстве мы с божьей коровкой или вирусом.

| Автор: Максим Григорьев

Спиральные фрактальные ветви проводят связи между 2,2 миллионами живых существ на Земле в самом обширном древе жизни, когда-либо созданном.

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"Это позволяет людям найти свои любимые живые существа, будь то золотистый стафилококк или гигантские секвойи, и увидеть, как эволюционная история связывает их вместе, чтобы создать гигантское древо всего живого на Земле", - пояснил биолог-эволюционист Оксфордского университета Ян Вонг.

Интерактивный веб-сайт OneZoom позволяет нам исследовать взаимосвязь между всеми разновидностями жизни, признанными наукой в ​​настоящее время.

"Мы надеемся дать людям совершенно новый способ оценить эволюционную историю и необъятность жизни на Земле во всей ее красоте", - сказал исследователь биоразнообразия Лондонского Имперского колледжа Джеймс Розинделл. "Два миллиона видов могут показаться слишком большим числом для визуализации, и ни один музей или зоопарк не может вместить их всех! Но наш инструмент может помочь представить все виды на Земле и позволить посетителям понять их бедственное положение".

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При увеличении масштаба от "дерева" более широких таксономических групп до мельчайших хаотических фракталов, каждый "лист" на дереве представляет собой вид. Лист содержит научные и общеупотребительные названия вида (доступные на нескольких языках), а щелчок по названию вызывает список вариантов для получения дополнительной информации, включая записи в Википедии и Энциклопедии жизни и доступ к генетической информации.

Дерево также включает в себя изображения более 85000 видов, являющиеся общественным достоянием, которые создатели поощряют людей использовать.

Проект зарегистрирован как некоммерческая благотворительная организация, и его уже просмотрели около 1,5 миллиона уникальных пользователей. Он полагается на то, что люди "усыновляют" виды, чтобы помочь финансировать его. На данный момент спонсорами являются 800 человек, что позволяет им включать имя или сообщение на листе, представляющем вид.

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Листья также имеют цветовую кодировку от зеленого до красного, чтобы показать, насколько каждый вид уязвим перед исчезновением. Но многие листья остаются серыми, что указывает на то, насколько велик наш недостаток знаний.

"Удивительно, сколько исследований еще предстоит сделать", - сказал Вонг. "Мы много работали, чтобы сделать дерево доступным для всех, и мы также надеемся послать мощный сигнал: большая часть нашего биоразнообразия находится под угрозой", - добавил Розинделл.

Подробно описывая в своей новой статье, как они создали OneZoom, Вонг и Розинделл расположили виды в соответствии с их генетическими отношениями друг с другом (филогенез), а не традиционной таксономией, чтобы она лучше отражала историю эволюции.

Например, традиционные классификации, такие как "рыба", не отражают истинных взаимоотношений между видами, поскольку млекопитающие более тесно связаны с некоторыми рыбами, чем некоторые рыбы друг с другом.

Это массивное создание красоты больших данных также имеет забавные функции, такие как индекс популярности видов.

"Возможно, неудивительно, что люди выходят на первое место, но он несколько раз менялся местами со вторым по популярности: серым волком - "видом", который включает в себя всех домашних собак", - сказал Вонг. Самым популярным растением является каннабис, за которым, как ни странно, следует капуста.

Даже эта функция может быть полезной с научной точки зрения.

"Индекс популярности может дать информацию для усилий по сохранению, особенно там, где требуются доказательства повышенного или пониженного общественного интереса", - написали исследователи в своей статье .

Вонгу и его коллегам потребовалось более 10 лет, чтобы собрать все базы данных и придумать, как сделать их доступными для просмотра, но еще многое предстоит сделать.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые за 90 лет найдены новые виды млекопитающих.