Раздача Epic: Бесплатно отдают эксклюзивный набор для Rogue Company

Бесплатно игровой набор можно до 18 ноября.

В магазине Epic Games началась очередная еженедельная раздача. И на этот раз отдают не игру, а платный набор для игры Rogue Company.

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“Начните четвёртый сезон с бесплатным эксклюзивным набором! Откройте агентов Блэйд и Скорч, готовых поливать врагов огнем, а также облик Блэйд “Дьяволица“ и 20 000 очков опыта боевого пропуска. Все это БЕСПЛАТНО!“ - говорится в описании подарка.

Так что, если вы фанат игры или хотели бы поиграть в Rogue Company, забирайте подарок от Epic Games.

Сам набор стоит 499 грн, но его отдают бесплатно.

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Также продолжается раздача игры Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure. Ее можно добавить в свою библиотеку бесплатно и навсегда до 16 ноября.

"Крушите скелетов, побеждайте драконов и сражайтесь с огромными големами в Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure. Вернитесь к истокам и пройдите легендарное задание 2013 года в кампании, полной фантастики, веселья и гор волшебной добычи", - сказано в описании.

Напомним, ранее сообщалось, что Epic Games отдавала игру Aven Colony.