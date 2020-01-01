Инопланетная колония: Epic Games отдает игру Aven Colony

Игра доступна бесплатно до 11 ноября.

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В магазине Epic Games началась новая еженедельная раздача. И на этот раз бесплатно отдают стратегию Aven Colony.

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“Исследуйте Эйвен-Прайм (Aven Prime) — чужую планету, покрытую пустынями, тундрами и джунглями, на расстоянии нескольких световых лет от Земли. В Aven Colony вам придется управлять первым поселением человечества вне Солнечной системы. Превратите небольшие колонии в огромные и постоянно растущие города и решайте проблемы, характерные для заселения новых миров“, - говорится в описании игры.

Вам предстоит следить за благосостоянием граждан, управлять ресурсами, отстраивать инфраструктуру своей колонии, чтобы привести ее к процветанию на фоне жестких и нередко опасных реалий экзотического мира Эйвен-Прайм.

Напомним, неделей ранее Epic отдавали ужастик DARQ.