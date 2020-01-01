Хэллоуинская раздача: Epic Games отдает ужастик DARQ
Игра доступна бесплатно до 4 ноября.
В магазине Epic Games началась новая еженедельная раздача. На этот раз она посвящена Хэллоуину.
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"DARQ — это игра про мальчика по имени Ллойд, который оказывается внутри осознанного кошмарного сна. Ллойд не может проснуться и должен встретиться лицом к лицу со своими страхами, чтобы разгадать смысл своего сновидения", - говорится в описании игры.
В обычное время игра стоит 279 грн, но сейчас ее можно добавить в свою библиотеку бесплатно, и она там останется навсегда.
Напомним, на прошлой неделе Epic отдавала игру Among the Sleep.
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