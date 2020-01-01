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Epic Games отдает бесплатно стратегический менеджер стоимостью $100

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Компания отдает игру Idle Champions of the Forgotten Realms.
Игра доступна бесплатно
Игра доступна бесплатно
epicgames.com

В магазине Epic Games началась еженедельная раздача игр. И на этот раз бесплатно доступна Idle Champions of the Forgotten Realms, которая отдается с комплектом Epic Champions Of Renown стоимостью $100.

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Игрокам будут доступны несколько героев и золотые сундуки с подарками.

Этот комплект достанется только тем игрокам, которые зайдут в игру в период с 29 апреля по 6 мая. 

Причем предложение предназначено для всех игроков, как новых, так и уже бывалых, которые войдут в игру через Epic Games Store. Чтобы получить комплект Epic Champions Of Renown, нужно установить игру Idle Champions of the Forgotten Realms и войти в нее.

Напомним, ранее Epic Games отдавала игру про чужих и настолку.

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Теги: Epic Games, Epic, раздача
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