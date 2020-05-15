Epic Games отдает игру про чужих и настолку

Вы можете сэкономить 908 гривен.

В магазине Epic Games началась очередная еженедельная раздача. На этот раз до 29 апреля бесплатно скачать или добавить в библиотеку можно две игры - Alien: Isolation и Hand of Fate 2.

Первая игра - это экшен по вселенной чужого.

Читай также: Военные игры: Epic Games отдает бесплатно Wargame: Red Dragon

"Покидая Землю, Эллен Рипли обещала дочери Аманде, что вернётся домой к её 11-летию. Но этого так и не случилось. Пятнадцать лет спустя Аманде Рипли становится известно, что был найден бортовой самописец с корабля, на котором находилась её мать. Аманда входит на борт космической станции "Севастополь", чтобы наконец раскрыть тайну исчезновения её матери, однако она даже и не подозревает, что ее ждет.

Отправляйтесь в леденящий кровь квест на выживание, пробираясь по лабиринтам станции . Без подготовки и с незначительной экипировкой, чтобы остаться в живых вам придется положится на смекалку и смелость", - говорится в описании игры.

Читай также: Epic Games начал новогоднюю распродажу и отдает 15 игр бесплатно

Вторая игра - это смесь настольной игры и экшена.

"Новый герой готов бросить вызов Крупье в Hand of Fate 2! Вас ждет ожившая настольная игра с заданиями, которые можно переигрывать бесконечно, открывая новые карты, набрасывая черновик своих приключений и побеждая врагов в суровых боях в реальном времени", - сказано в описании.

Обе игры можно забрать до 29 апреля.

Напомним, на прошлой неделе Epic Games отдавала сразу три игры-приключения.