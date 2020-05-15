Epic Games отдает бесплатно шутер RAGE 2 за 1859 грн

Бонусом можно получить еще одну игру.

В магазине Epic началась очередная еженедельная раздача. На этот раз отдают сразу две игры - инди-гонку Absolute Drift и шутер AAA-класса RAGE 2.

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В Absolute Drift вы можете испытать неповторимые ощущения от вождения. Пройдите путь от новичка до профи, оттачивая своё мастерство в великолепном минималистском мире.

"Выкладывайтесь по полной на трассах для дрифта и улетных горных серпантинах, получая трофеи и участвуя в элитных соревнованиях. Соревнуйтесь с призраками лучших игроков мира или шлифуйте свои навыки, превзойдя собственного призрака", - говорится в описании игры.

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В обычное время игра стоит 169 грн, но при добавлении в библиотеку до 25 февраля вы можете играть в нее бесплатно.

Вторая раздача - шутер RAGE 2. Признанные мастера по созданию открытых миров Avalanche Studios и гуру шутеров id Software представляют игру, где можно идти куда угодно, стрелять во что угодно и взрывать что вздумается.

Игра стоит 1859 грн, но до 25 февраля ее можно получить бесплатно и навсегда.

Напомним, ранее сообщалось, что For The King и Metro: Last Light Redux отдают бесплатно.