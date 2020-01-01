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Epic Games отдает бесплатно два хита РПГ

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Tyranny и Pillars of Eternity доступны бесплатно и навсегда.
Игры отдают бесплатно
Игры отдают бесплатно
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В магазине Epic Games началась еженедельная раздача. На этот раз бесплатно доступны две игры в жанре РПГ - Tyranny и Pillars of Eternity. Обе игры можно забрать до 17 декабря.

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Pillars of Eternity - игра, возродившая жанр классических РПГ теперь доступна в самом полном из всех возможных изданий. В него входят все дополнения, обновления и дополнительный контент, какие только выходили для Pillars of Eternity.

Вам предстоит вновь, как в старые-добрые времена, ощутить радость исследований и приключений, тот незабываемый азарт, когда вы ведёте отряд спутников по неизведанному фантазийному миру – вперёд, в подземелья полные монстров, сокровищ и древних тайн. В состав Definitive Edition входит сама игра Pillars of Eternity, дополнения The White March I & II, а также дополнительный контент из Royal Edition.

Игра стоит 569 грн, но забрать ее можно бесплатно.

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Вторая игра - Tyranny. Окунитесь в сюжетную ролевую игру, в которой ваш выбор является решающим. Игрокам отдают Tyranny Gold Edition, которая является самым полным набором игры, включающим в себя все дополнения и весь дополнительно загружаемый контент (DLC).

В набор входят: Базовая игра, дополнения Bastard's Wound, Tales from The Tiers, Portrait Pack, официальный саундтрек Deluxe Edition, рингтоны, цифровая игровая карта высокого разрешения, сборник коротких историй, цифровые обои высокого разрешения, цифровой путеводитель и цифровой художественный альбом.

В обычное время за игру просят 709 грн, но до 17 декабря ее можно забрать бесплатно навсегда.

Также Epic Games анонсировал зимнюю распродажу, которая стартует 17 декабря, а также пообещала раздать 15 бесплатных игр, которые будут появляться только на 24 часа.

Напомним, ранее сообщалось, что игру Rocket League сделают бесплатной для всех.

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Теги: Epic Games, игры, раздача, РПГ
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