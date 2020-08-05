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Epic Games бесплатно отдает головоломку The Spectrum Retreat

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Игра доступна бесплатно до 8 июля.

В магазине Epic Games продолжается еженедельная раздача игр. И с 1 по 8 июля в библиотеку бесплатно можно добавить увлекательную игру-головоломку The Spectrum Retreat. Это игра от первого лица, действие которой происходит в недалёком будущем. Вы просыпаетесь в отеле The Penrose - уютном, но каком-то странном месте, скрывающем вас от внешнего мира. Вас обслуживают как особенного гостя, пока вы находитесь в коридорах и номерах этого загадочного помещения.

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"Исследуя потрясающий отель The Penrose в стиле ар-деко, вы начнете раскрывать и его секреты, и тайны, окружающие ваше пребывание в нём. На пути к правде вас ждёт множество цветовых загадок и головоломок-препятствий, и будет становиться всё страшнее от того, стоит ли разоблачать свои намерения", - говорится в описании игры.

Напомним, ранее сообщалось, что Epic Games бесплатно отдает приключение The Lion's Song.

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Теги: игра, раздача, Epic Games
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