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У Sony возник дефицит комплектующих для Playstation 5

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Геймеры становятся в очередь для покупки приставки.
Дефицит приставок связан с поставками комплектующих
Дефицит приставок связан с поставками комплектующих
gizmochina.com

Sony явно сталкивается с проблемами при производстве игровой консоли PlayStation 5. Сообщается, что из-за нехватки комплектующих компания производит меньше консолей, чем нужно.

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Согласно отчету Bloomberg, японский технологический гигант снизил свои производственные планы на текущий финансовый год. Первоначально бренд планировал произвести 16 миллионов единиц своей популярной PS5 в период с апреля 2021 года по март 2022 года. Но теперь эта цифра упала примерно до 15 миллионов единиц. Примечательно, что это также близко к предыдущему публичному прогнозу Sony, согласно которому в этом финансовом году она продаст 14,8 миллиона единиц консоли PS5.

Другими словами, падение производства свидетельствует о острой нехватке комплектующих на данный момент. Предыдущие 16 миллионов производственных единиц позволили бы компании достичь своей цели на 2021 год, а также иметь дополнительные запасы на следующий год. Но из-за продолжающейся нехватки полупроводников и других компонентов в мире кажется, что Sony борется с их производством. В отчете добавлено, что поставки компонентов осуществляются нерегулярно и в основном с опозданием. Кроме того, различные уровни вакцинации еще больше усложнили работу производственных линий.

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По оценкам Sony, до конца 2022 финансового года она продаст 22,6 миллиона единиц своей консоли PS5, хотя ее партнеры-производители, как сообщается, считают, что эта цель может быть труднодостижимой, учитывая текущие ограничения поставок. Итак, похоже, что достать консоль PlayStation 5 стало еще сложнее.

Напомним, ранее сообщалось, что Sony похвасталась продажами PlayStation 5.

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Теги: Sony, PlayStation 5
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