Sony поменяет название впервые за 60 лет

Компанию предложили переименовать в Sony Group.

По сообщению Sony China, на ежегодном собрании акционеров в прошлую пятницу акционеры одобрили предложение об изменении названия компании на Sony Group. Изменение названия вступит в силу в апреле 2021 года. Sony - многонациональное предприятие из Японии. Основным направлением деятельности компании является разработка электронных продуктов. Она была основана в 1946 году Цзин Шендой и Шода Моритой. Цзин Шенда имеет опыт в исследованиях и разработках в области технологий, а также в сфере связей с общественностью и маркетинга. Сегодня штаб-квартира находится в Сони Сити, Конане, Минато-ку, Токио.

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Это первый раз, когда компания меняет название более чем за 60 лет. Смена имени откроет более широкое позиционирование бренда. Как мы уже говорили ранее, электронная разработка - основной бизнес Sony. Ребрендинг означает, что он увеличит свои усилия в финансовых услугах и других сферах бизнеса. Цель состоит в том, чтобы поставить эти другие предприятия в один ряд с электроникой.

Генеральный директор Sony Йошида Кеничиро сказал: "Мы решили переименовать компанию в Sony Group, потому что мы хотим в полной мере использовать разнообразие нашего бизнес-портфеля, чтобы способствовать развитию и развитию бизнеса".

К слову, оригинальное название Sony - "Токийская телекоммуникационная индустрия Лтд". Однако это название было изменено в 1958 году на Sony. В то время имя Sony отражает стремление соучредителя Шоды Морита создать глобальный бренд, Йошида считал, что предстоящие изменения приведут компанию к следующему новому этапу.

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В течение длительного времени критики считали, что Sony страдает от "скидок на разнообразие". Инвесторы, как правило, избегают покупать акции компаний, чьи бизнес-направления слишком диверсифицированы. В последние годы некоторые группы электроники в Японии, особенно Hitachi, пытались отказаться от своего непрофильного бизнеса.

Однако теперь коронавирус заставляет людей осознать, что диверсифицированная модель Sony также имеет свои преимущества: игры, музыка и другие компании, занятые в сфере развлечений, могут удовлетворить потребности потребителей, не выходящих из дома. Это может компенсировать потери при продаже электронных продуктов.

Аналитики говорят, что инвесторы больше заинтересованы в том, чтобы компания могла поддерживать скоординированную работу различных предприятий в обычное время. Риосуке Кацура из SMBC Nikko Securities заявил, что с изменением названия Sony может стать "уникальной компанией, получающей дивиденды группы".

При существующей структуре она управляет работой всей группы и контролирует электронный бизнес. После передачи электронного бизнеса промежуточному холдингу, созданному под его нынешним названием, функция материально-технического обеспечения будет разделена. Новая группа сосредоточит свое внимание на людских ресурсах и финансовых ассигнованиях для обеспечения максимальной внутренней синергии.

Напомним, ранее сообщалось, что корпорация Google поменяла название.

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