Sony похвасталась продажами PlayStation 5

Приставка разошлась тиражом 4,5 млн экземпляров.

Даже с учетом дефицита и пандемии Sony на этой неделе объявила, что у ее игрового бизнеса был лучший финансовый квартал в истории с доходом 883,2 миллиарда иен (8,4 миллиарда долларов), что на 40 процентов больше, чем в 2019 году. Отчет, опубликованный на этой неделе Sony, показывает, что прибыль выросла на 50% до 80,2 млрд иен или 763 млн долларов благодаря увеличению продаж игр на 4,6 млрд долларов, удвоению продаж оборудования на 2,3 млрд долларов США, а также продаже 4,5 млн консолей PS5 в 2020 году.

Читай также: PlayStation попала в Книгу рекордов Гиннесса

"Основные функции PlayStation 5 включают твердотельный накопитель, настроенный для высокоскоростной потоковой передачи данных, чтобы обеспечить значительное улучшение производительности хранилища, графический процессор AMD, способный отображать разрешение 4K со скоростью до 120 кадров в секунду, аппаратно-ускоренную трассировку лучей для реалистичной освещение и отражения, Tempest Engine, обеспечивающий аппаратное ускорение 3D-звуковых эффектов, и обратная совместимость с большинством игр для PlayStation 4 и PlayStation VR"

PlayStation 5 официально выпущена 12 ноября 2020 года, но еще не доступна каждому игроку во всем мире. PlayStation 5 была выпущена в двух вариантах: базовая модель с Blu-ray-совместимым Ultra HD привод оптических дисков, и Digital Edition без этого привода.

Напомним, ранее сообщалось, что Sony показала трейлер с новыми играми для PS5 на выставке CES 2021.