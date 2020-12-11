Игры для PlayStation 5 скоро могут стать дороже

Увеличивается стоимость разработки игр.

Игры для консоли PlayStation 5 вскоре могут стать дороже. По словам бывшего руководителя PlayStation, рост стоимости может быть связан с ростом стоимости производства новых видеоигр.

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По словам Шона Лейдена, бывшего сотрудника Sony PlayStation, стоимость создания видеоигр для новых платформ удваивается с каждым поколением консолей. Он заявил, что стоимость разработки игры для последней версии PS5 составит около 200 миллионов долларов США. Хотя это уже приличная сумма, Лейден считает, что ожидается дальнейший рост этой суммы. Более того, он заявил, что крупные студии по разработке игр и даже некоторые инди-студии должны будут справиться с этим, внедрив новую стратегию, которую он назвал "снижение рисков".

Другими словами, большинство компаний будут больше заинтересованы в создании сиквелов уже существующих игр, а не в создании новых с нуля. В интервью Bloomberg Лейден поделился своими мыслями о будущем игр и уверен, что PS5 и игры для консоли будут развиваться на протяжении всего жизненного цикла. На данный момент PS5 находится в эксплуатации только год, а Sony уже запланировала крупнобюджетные сиквелы для определенных франшиз.

Сюда входят грядущие Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 и еще не анонсированный сиквел God of War. Рост бюджета на игры гарантирует, что новые игры смогут в полной мере использовать преимущества нового и мощного оборудования консолей текущего поколения. Еще неизвестно, будет ли оправдана растущая стоимость новых игр.

Напомним, ранее сообщалось, что PlayStation 5 не будет поддерживать игры со старых версий приставки.