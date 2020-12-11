Epic Games бесплатно отдает Nioh: The Complete Edition и Sheltered

Две игры можно добавить в свою библиотеку бесплатно.

В Epic Games началась новая еженедельная раздача игр. И на этот раз бесплатно отдают сразу две ролевые игры - стратегию Sheltered и экшн Nioh: The Complete Edition.

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Sheltered - постапокалиптическая игра о выживании после катастрофы, и решающее значение здесь играет семья. Ядерная война нанесла многомиллиардный ущерб, и вам нужно собрать как можно больше припасов на пути в бетонное подземное убежище, которое станет домом для вашей семьи на ближайшее нерадужное будущее.

В обычное время игра стоит 229 грн, но до 16 сентября ее можно добавить в свою библиотеку бесплатно, где она останется навсегда.

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Nioh: The Complete Edition - ролевая игра на территории огромной страны, охваченной гражданской войной, изнурительные бои поджидают за каждым углом. Чтобы побеждать, вам нужно набраться терпения, внимательно изучая сильные стороны своих врагов – будь то люди или демоны, – и воспользоваться их уязвимыми местами. Каждое поражение следует воспринимать как очередной шаг вперед. Только через смерть вы сможете пройти путь истинного самурая.

Игра стоит 579 грн, но до 16 сентября ее можно получить бесплатно и навсегда.

Напомним, ранее сообщалось, что Epic Games отдавала Ремастер Saints Row: The Third и Automachef.