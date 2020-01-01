Раздача Epic Games: Бесплатно отдают головоломку The Fall

Игра доступна для скачивания до 25 марта.

В магазине Epic Games стартовала еженедельная раздача. На этот раз для бесплатного добавления в библиотеку и скачивания доступна игра The Fall.

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"Захватывающая история, увлекательные головоломки, напряженный экшен. Вы ARID — бортовой ИИ, встроенный в боевой костюм класса 7. Находящийся внутри костюма человек оказался без сознания. Следуйте своей программе и во что бы то ни стало придумайте, как спасти его жизнь", - говорится в описании игры.

Игра в обычное время стоит 139 грн и доступна для скачивания бесплатно.

Напомним, неделей ранее Epic Games отдавала игру Surviving Mars.