15 игр уровня ААА: Раскрыт список новогодней раздачи Epic Games

Геймеров ждет настоящий сюрприз.

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Epic Games анонсировала предновогоднюю раздачу игр в своем магазине. Каждый день будет доступна лишь одна игра для бесплатного добавления в библиотеку. Всего будут розданы 15 игр. Сами Эпики держат интригу, не объявляя, какие именно игры будут доступны. Но в Сеть уже утек список игр. И это реально хитовые игры ААА-класса.

Вот список:

Список раздачи скриншот

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Верна ли утечка - узнаем уже 17 декабря. Раздача начнется в 18:00 по Киеву.

Каждая игра будут доступна лишь на протяжении 24 часов, но если вы успеете добавить ее в свою библиотеку, она останется у вас навсегда.

Напомним, до 17 декабря в магазине Epic Games отдают две РПГ - Tyranny и Pillars of Eternity.